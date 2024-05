AI każe nam jeść kamienie i klej. Wielka wtopa Google

Spis treści: 01 Nie wierz we wszystko co w internecie

02 Karaluchy pod poduchy

03 Smacznego kamienia

04 Źródło jest źródłem - nawet beznadziejnym

Nie wierz we wszystko co w internecie

Doskonale wiemy, aby nie wierzyć we wszystko, co zostało opublikowane w internecie. To tyczy się nie tylko filmików z żółtymi napisami, ale również wszelkich maści porad i wyników prezentowanych przez wyszukiwarki. Dobrą praktyką jest weryfikacja informacji i sprawdzanie, czy aby na pewno nie podpowiedziano nam jakiejś kompletnej bzdury.

Co jednak zrobić, gdy tak popularna wyszukiwarka jak Google prezentuje nam absolutnie absurdalne odpowiedzi na zadawane pytania? Pozostaje nam jedynie się śmiać - również z AI, które wykorzystano do udzielenia odpowiedzi. W sieci pojawiło się sporo przykładów tego, jaką porażką okazało się wyszukiwanie Google przy pomocy AI.

Karaluchy pod poduchy

Karaluchy pod poduchy zwykło mawiać się dzieciom przed zasłużonym odpoczynkiem na koniec dnia - a co zrobić, gdy obrzydliwe robaki nie dają nam spokoju i obawiamy się, że mogą zagnieździć się... w naszym ciele? To oczywiście niemożliwe - póki żyjemy. Mimo to pewien użytkownik postanowił zapytać Google, czy to prawda, że karaluchy mogą zadomowić się wewnątrz męskiego narządu płciowego. Odpowiedź była zaskakująca.