AirTagi to kolejny wielki hit amerykańskiego producenta, który od momentu premiery w 2021 roku rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. I w sumie to trudno się temu dziwić, bo wystarczy przyczepić taki lokalizator do kluczy, plecaka, portfela, walizki i innych przedmiotów, żeby na żywo śledzić ich położenie z poziomu aplikacji na iPhone’y. Szybko okazało się jednak, że przestępcy znaleźli dla niego także inne zastosowanie - nie brakuje głosów sugerujących, że złodzieje śledzą w ten sposób samochody, które planują ukraść, a stalkerzy swoje ofiary bez ich zgody i wiedzy.



Zdaliśmy sobie sprawę, że pewne osoby mogą otrzymywać niechciane powiadomienia o śledzeniu z takich powodów, jak pożyczanie czyichś kluczy z dołączonym AirTagiem lub podróżowanie samochodem z pozostawionymi w środku słuchawkami AirPods członka rodziny. Widzieliśmy również doniesienia o złych aktorach próbujących niewłaściwie wykorzystać AirTag do celów złośliwych lub przestępczych pisało Apple już w lutym.

Apple zdaje sobie sprawę z zagrożenia

Jak łatwo można wywnioskować z tego oświadczenia, Apple zdaje sobie sprawę, że AirTagi są wykorzystywane w sposób niezgodny z przeznaczeniem i podjęło nawet konkretne kroki, które mają temu zapobiegać. Na stronie producenta możemy przeczytać, że lokalizator z natury sam utrudnia niepożądane śledzenie, bo kiedy cudzy AirTag zapodzieje się w naszych rzeczach (albo zostanie tam umieszczony bez naszej zgody), to iPhone wykryje go i wyśle nam powiadomienie. Jeśli pomimo tego nie uda się go znaleźć, zacznie wydawać dźwięk, by ułatwić lokalizację - pytanie tylko, co jeśli sami nie używamy iPhone’a?