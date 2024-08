Aleksandra Mirosław zdobyła dla naszego kraju pierwszy złoty medal na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich, które odbywają się w Paryżu. To ogromny sukces, którym była zaskoczona sama olimpijka. Z tej okazji Google uruchomiło specjalną funkcję, gdzie Polacy mogą pogratulować sportsmence, poprzez podarowanie jej wirtualnych kwiatów. Jak to można zrobić?

Podaruj kwiaty Aleksandrze Mirosław w Google

Chcąc skorzystać ze specjalnej funkcji Google, która została uruchomiona z okazji XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich, w popularnej wyszukiwarce należy wpisać frazę "Aleksandra Mirosław". Na stronie z wynikami zobaczymy informacje o sportsmence czy najważniejsze artykuły poświęcone kobiecie.

Jeśli wytężymy wzrok, to na samym dole okna z wynikami wyszukiwania dostrzeżemy specjalny element. To szara ikonka z kwiatkiem. Jej kliknięcie spowoduje wyskoczenie bukietu kwiatów. Można to zrobić oczywiście dowolną ilość razy. Każdy klik to jeden bukiet.

Zdjęcie Aleksandra Mirosław ze złotem w Paryżu. Podaruj jej wirtualne kwiaty w Google. / Zrzut ekranu / INTERIA.PL

Wygląda na to, że Polacy bardzo upodobali sobie taką funkcję uruchomioną przez Google. Świadczy o tym licznik wirtualnych bukietów wyświetlany po kliknięciu ikonki. W chwili publikacji tego materiału skorzystano z niej ponad 4 mln razy, a nowych ciągle przybywa.

Google Doodle z okazji igrzysk w Paryżu

Google w trakcie trwania Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu uruchamia także specjalne Doodle, które widoczne są na głównej stronie wyszukiwarki. Dziś znajdziemy tam element o nazwie "Wspinaczka na igrzyskach w Paryżu". Jego kliknięcie przenosi na stronę z wynikami wyszukiwania dla frazy "wspinaczka łączna olimpiada". Na niej można zapoznać się z harmonogramem czy wynikami, a niżej znajdują się najważniejsze artykuły.

Warto dodać, że historia Doodle sięga jeszcze czasów sprzed oficjalnej rejestracji Google. Pochodzi z 1998 r. i była to swego rodzaju rodzaju wiadomość "poza biurem", którą uruchomiono, gdy założyciele firmy Larry i Sergey wyjechali na wakacje.

Dziś Google uruchamia Doodle wielokrotnie w ciągu roku i są one związane z różnymi wydarzeniami ze świata lub też w konkretnych regionach. Pierwsze międzynarodowe Doodle pochodzi z lipca 2000 r. Kilka miesięcy później (z okazji Halloween w 2000 r.) pojawiła się tutaj pierwsza animacja.