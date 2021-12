W tym roku Facebook przeszedł ogromną zmianę. Firma nie chciała być już kojarzona tylko i wyłącznie z platformą społecznościową, gdyż jej działalność od dawna wykracza poza social media. Przedsiębiorstwo Marka Zuckerberga ogłosiło również nowy kierunek, w którym będzie podążać. Nadrzędnym jej celem będzie stworzenie metawersum, czyli wirtualnej rzeczywistości, w której ludzie będą mogli pracować, uczyć się i spędzać czas wolny na wszelakich rozrywkach. Stąd też zmiana nazwy na Meta. Teraz dowiadujemy się, że amerykańskie przedsiębiorstwo będzie miało chińskiego konkurenta.

Portal South China Morning Post poinformował o tym, że chiński gigant technologiczny Baidu wystartował z własną platformą wirtualnej rzeczywistości o nazwie Xi Rang. Na udostępnionym nagraniu można zauważyć, że pełne doświadczenie chińskiego metawersum wymaga posiadania gogli VR i specjalnych kontrolerów. Projekt ze strony graficznej wygląda prymitywnie, a nawet odpychająco. Wszędzie można zauważyć ostre krawędzie, mało żywe kolory i brzydkie awatary. Poruszanie się po wirtualnej rzeczywistości wykreowanej przez Baidu odbywa się bardziej na zasadzie teleportacji naszego przedstawiciela w wycelowane miejsce niż rzeczywistego ruchu. Co więcej, już na nagraniu z prezentacji można zobaczyć niedociągnięcia w postaci migającego różowego ekranu.

Trzeba jednak przyznać, że Chińczycy mają rozmach. W sali konferencyjnej w Xi Rang może jednocześnie przebywać nawet do 100 tysięcy widzów. W dobie pandemii to niezwykle ważna funkcja, którą w przyszłości mogą wykorzystać producenci elektroniki do prezentacji swoich urządzeń, gdy granice państw ponownie zostaną zamknięte. Xi Rang ma być o wiele bardziej dostępne dla użytkowników niż Horizon Worlds Mety. Do chińskiego metawersum "wejdziemy" nie tylko przez gogle VR, lecz również PC i smartfona.