Amerykańska marynarka wojenna trenuje swoje lwy morskie na grach wideo

W ramach badań nad wzbogacaniem funkcji poznawczych ssaków morskich naukowcy amerykańskiej marynarki wojennej stworzyli zestaw gier wideo zaprojektowany specjalnie dla lwów morskich i delfinów. Jednym z nich jest Spike, najbardziej zapalony gracz w zatoce San Diego, a przynajmniej jeśli chodzi o lwy morskie - jak wyjaśniają badacze, nauka nie przychodziła mu lekko i jako ostatni opanował używanie kontrolera, ale to nie do końca jego wina.

Spike, czyli lew morski zapalonym graczem

Lwy morskie US Navy są szkolone, by ignorować bodźce zewnętrzne i skupiać się wyłącznie na swoich trenerach lub wykonywanej misji. Oznacza to, że najpierw trzeba je nauczyć, że poruszanie się obiektów na ekranie jest istotne, a było to możliwe tylko przez obserwację, jak grają ich opiekunowie. Z czasem ssaki mogły wchodzić w interakcje z kontrolerami, samodzielnie naciskając odpowiednie przyciski, a wraz z ich postępami rósł też poziom trudności.