Spis treści: 01 Nowy Android na Twoim smartfonie

02 Android 14 Beta - jak pobrać?

03 Android 14 nadal w wersji beta

Nowy Android na Twoim smartfonie

Android 14 trafi do powszechnej aktualizacji systemów jeszcze w październiku 2023 roku. Do tego czasu zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz znamy przynajmniej część z nadchodzących nowości. Najnowsza wersja systemu operacyjnego od Google zaoferuje kilka zmian i usprawnień.

Z perspektywy użytkownika na uwagę na pewno zasługują poprawione gesty na Androidzie. Korzystanie z nich ma być wygodne i znacznie bardziej intuicyjnie. Programiści i deweloperzy docenią z kolei dostosowywanie wielu preferencji, w tym również językowych.

Nie zabraknie również nowości w ramach zabezpieczeń i systemów chroniących nasze dane oraz urządzenie. Pojawi się szereg ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Zresztą, o aktualizacji Android 14 pisaliśmy już jakiś czas temu - warto sprawdzić.

Reklama

Android 14 Beta - jak pobrać?

Chociaż do oficjalnej premiery zostało jeszcze sporo czasu, to zainteresowani przetestowaniem nowego Androida mogą pobrać jego wersję beta. Aby stać się częścią społeczności testującej nadchodzące oprogramowanie od Google, należy skorzystać z witryny internetowej Program Android Beta.

Tam znajdziemy szereg przydatnych informacji, w tym również listę urządzeń kompatybilnych z wersją beta oprogramowania Android 14. Są to następujące telefony od Google, czyli popularne Pixele:

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Jeżeli strona wykryje kompatybilne urządzenie, pozostaje tylko włączyć wersję beta Androida 14 i zaakceptować przedstawione warunki. Następnie oprogramowanie zostanie pobrane na nasze urządzenie.

Android 14 nadal w wersji beta

Chociaż wersja beta uwydatnia kilka ciekawych rozwiązań (np. dodatkowe suwaki do regulacji głośności poszczególnych powiadomień lub systemu), to nadal jest to wersja testowa. Oznacza to, że trzeba przymknąć oko na pewne błędy, a i nie wszystkie funkcje będą działać właściwie.

Mimo wszystko jest to świetny sposób na pobranie Androida 14 i sprawdzenie, co szykują dla nas deweloperzy z Google. Jeżeli macie któregoś z wymienionych Pixeli, to już dzisiaj możecie sprawdzić co się kroi w świecie Androida!