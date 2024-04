Apple jest firmą kojarzoną przede wszystkim z iPhone'ami, iPadami i komputerami Mac. Gigant z Cupertino szuka sobie jednak nowych miejsc na rynku, czego najlepszym dowodem jest projekt Titan. W jego ramach producent pracował przez dekadę nad własnym samochodem, który to jednak nie wyjedzie na drogi. Firma doszła więc do wniosku, że pora pomyśleć o czymś innym.

Reklama

Apple chce tworzyć roboty do domu

Nowe rewelacje na temat pomysłów Apple dostarcza Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości często serwował sprawdzone plotki na temat przyszłych planów giganta z Cupertino, a więc coś z pewnością jest na rzeczy.

Gurman twierdzi (powołując się na własne źródła, które pozostają anonimowe), że Apple rozpoczęło prace nad nowym projektem. W jego ramach opracowywane są roboty, które mają towarzyszyć użytkownikom w domu. Gigant ma co najmniej dwa projekty maszyn.



Jeden z nich to mobilny robot, który ma podążać w domu lub mieszkaniu za użytkownikiem. Drugie rozwiązanie to urządzenie stawiane na stole służące do przesuwania ekranu.

Inżynierowie Apple pracują nad mobilnym robotem, który będzie mógł podążać za użytkownikami po ich domach - twierdzą osoby, które prosiły o zachowanie anonimowości, ponieważ projekt ma charakter prywatny. Producent iPhone'a opracował także zaawansowane urządzenie domowe, które wykorzystuje robotykę do przesuwania wyświetlacza. Mark Gurman, Bloomberg

Roboty Apple z AI i głęboką integracją z ekosystemem

Wiemy również, że roboty Apple mają wykorzystać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, co pozwoli im na przemieszczanie się po domach. Spodziewajmy się także integracji z całym ekosystemem producenta. Tak więc urządzeniami z pewnością będzie można sterować poprzez iPhone'a czy też modyfikować telefonem ich ustawienia.

W raporcie czytamy, że Apple chciałoby na przykład, aby roboty myły naczynia. W tej dekadzie jest to jednak mało prawdopodobne, bo takie zadania stwarzają duże wyzwania inżynieryjne. Na razie nie wiadomo, kiedy maszyny pojawią się w ofercie. Obecnie znajdują się na wczesnym etapie prac.

Apple anulowało swój samochód

Apple przez ostatnią dekadę pracowało nad innym projektem o nazwie kodowej Titan, który był bardzo ambitny i pochłonął miliardy dolarów. W jego ramach firma opracowywała własny samochód, który miał dostać silnik elektryczny i zapewnić pewne funkcje z zakresu jazdy autonomicznej. Niestety zdecydowano się anulować ten pomysł.

Rynek motoryzacyjny jest trudny i Apple doszło do wniosku, że raczej nie znajdzie dla siebie tutaj odpowiedniego miejsca. Dlatego projekt anulowano, co zakończyło się przy okazji zwolnieniami. Firma poinformowała kalifornijską administrację, że planuje rozstać się z kilkoma setkami pracowników. Większość z nich pracowało przy Titanie. Według niepotwierdzonych informacji przy projekcie zatrudniono nawet 2 tys. osób, ale część z nich zostanie przeniesionych do innych działów.

Samochodu Apple na drogach więc nie zobaczymy, a szkoda, bo możliwe, że pojazd wyznaczyłby jakieś nowe trendy na rynku motoryzacji. Tim Cook i spółka zdecydowali się jednak na porzucenie projektu i trzeba się z tym pogodzić.