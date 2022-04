Przykładów innowacyjnego budownictwa z drukarki 3D nie brakuje - widzieliśmy już domy, klasy szkolne dla afrykańskich dzieci z Malawi, a nawet plany “żyjących" budynków z genetycznie zmodyfikowanymi bakteriami E. Coli i innymi drobnoustrojami, które same zbudują się dla nas na Księżycu czy Marsie. Rzadko mówiliśmy jednak o architekturze militarnej, ale szybkość, wydajność i wygodę takiego rozwiązania, zarówno na własnej Ziemi, jak i podczas misji zagranicznych, w końcu dostrzegła amerykańska armia.



Drukarki 3D to przyszłość, również ekonomicznego budownictwa

W związku z tym doczekaliśmy się zapowiedzi koszarów z drukarki 3D, o których z pewnością zrobi się głośno, bo Amerykanie mają w planach największy obiekt z drukarki 3D na półkuli zachodniej. A nawet obiekty, bo w Fort Bliss w Teksasie stanąć mają w sumie 3 budynki, w których budowę zaangażowane są jednostki Defense Innovation Unit (DIU), U.S. Army Installation Management Command (IMCOM) i U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC).



Zdjęcie Innowacyjne koszary? Tylko z drukarki 3D / Logan Architecture / materiały prasowe

Jeśli zaś chodzi o samo wykonanie, to koszary zostały zaprojektowane przez Logan Architecture, a do ich wydrukowania wykorzystana będzie drukarka 3D Vulcan firmy Icon - lidera branży, który ma na koncie wiele projektów konsumenckich, a także rządowych, jak choćby baza NASA symulująca warunki marsjańskie.



Każdy z trzech budynków będzie oferował powierzchnię 530 metrów kwadratowych i pomieści po ukończeniu do 72 żołnierzy, co oznacza, że trochę braknie im do rekordzisty, czyli administracyjnego budynku z Dubaju, który mierzy 9,5 m wysokości i ma powierzchnię 640 metrów kwadratowych (stąd rekord dla zachodniej półkuli, a nie całego świata).

Co warto podkreślić, podobnie jak w większości przypadków budownictwa 3D, drukarka odpowiada za samą konstrukcję, którą następnie musi wykończyć tradycyjna ekipa budowlana, montując dach, okna, drzwi, okablowanie, instalację wodno-kanalizacyjną i wszystkie inne potrzebne elementy. Defense Innovation Unit nie poinformowało jeszcze o planowanej dacie ukończenia projektu, ale prace budowlane już się rozpoczęły.