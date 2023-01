Trudne motoryzacyjne wybory

Zakup auta może być frustrujący. Biorąc pod uwagę liczbę opcji czy konfiguracji, łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ba, człowiek czasami sam nie wie, czego dokładnie chce. Podświadomie marzymy o szybkich i zwinnych modelach, jednocześnie licząc na przestrzeń bagażową i tym podobne.

Są też inne właściwości, na które trzeba zwrócić uwagę. Na przykład to, czy auto poradzi sobie w trudnych warunkach po wyjeździe z miasta do lasu lub na wakacje. Coś za coś, taki zakup to sztuka kompromisów i samemu znajdując się w takiej sytuacji wiem co piszę. Z pomocą przychodzi Audi, które zaprezentowało wyjątkowy koncept auta przyszłości.

Auto dla absolutnie każdego?

Możliwe, że w przyszłości nie będziemy musieli stawać przed wyborem pomiędzy szybkim i zwinnym a pakownym i wytrzymałym autem. Najnowszy projekt samochodu koncepcyjnego Audi nosi nazwę Activesphere. To w pełni elektryczny pojazd autonomiczny, który można sklasyfikować jako coupe. I ciężarówkę, bo potrafi się w nią zmienić.

Zdjęcie Audi Activesphere / Audi / materiał prasowy

Skojarzenia z filmami o Transformersach są jak najbardziej na miejscu, bo auto jest w stanie samodzielnie (bez ingerencji ASO czy inżynierów) zmienić swoje właściwości jezdne i wizualne. Samochód potrafi przeistoczyć się ze zgrabnego krążownika do pakownego pojazdu odnajdującego się w trudnych warunkach podróży.

Audi nadal zaskakuje

Activesphere to czwarty konceptualny samochód zaprezentowany w ostatnim czasie przez niemieckiego producenta. Po sedanie czy wyjątkowym aucie miejskim przyszedł czas na połączenie dwóch zupełnie odmiennych wizji samochodu i poruszania się samego w sobie. Trzeba przyznać, że najnowszy projekt jest naprawdę zmyślny.

Zdjęcie Audi Activesphere / Audi / materiały prasowe

Na pierwszy rzut oka widzimy całkiem elegancką i agresywną jednocześnie sylwetkę, zakończoną na wzór hatchbacku. Wystarczy wciśnięcie jednego przycisku, aby całość uległa gwałtownej zmianie. Tył uwalnia sporą przestrzeń bagażową, a 22-calowe koła gotowe będą na przemierzanie nie tylko dróg, ale i bezdroży.

Samochody przyszłości

Chociaż zaprezentowany model nie trafi w takiej formie na rynek, to projekty i koncepty stanowić będą podwaliny pod przyszłe rozwiązania motoryzacyjnego koncernu. Audi wspólnie z Porsche opracowuje Premium Platform Electric (PPE). Ma to zostać wykorzystane jeszcze w tym roku wraz z nadejściem nowego modelu samochodu z Niemiec.

Mowa o maszynie z 800-woltową architekturą, pozwalającą na przejechanie nawet 300 kilometrów po zaledwie 10 minutach ładowania. Nowości będą dotyczyć nie tylko futurystycznych SUV-ów, lecz i bardziej klasycznych rozwiązań, jak sedany (np. modele A6) czy auta nieco mniejsze, na wzór wariantów A4 i A5.