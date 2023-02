Jak informuje Renew Economy, Australia jest już gotowa do rozpoczęcia budowy elektrolizera wodoru o mocy 250 MW, który ma być aż 10 razy większy niż inne podobne instalacje istniejące na świecie i ma zasilić elektrownię wodorową o mocy 200 MW, która również byłaby największą elektrownią tego typu na naszej planecie. Projekt ma być poprowadzony przez dyrektora generalnego Office of Hydrogen Power Sama Craftera. Nowe instalacje mają powstać w Australii Południowej.

Według Craftera plan budowy elektrowni wodorowej jest prosty i jednocześnie odważny. Projekt ma w przyszłości przyciągnąć międzynarodowy biznes. Ponadto wiązane są nadzieję, że dzięki niemu rozpocznie się realizowanie jeszcze większych projektów w pobliskim "centrum zielonego wodoru" w Port Bonython.

Reklama

Jak powiedział Craftner dla Energy Insider Renew Economy: - To będzie... platforma startowa, aby otrzymać projekty na większą skalę, do których branża dąży. Uważamy więc, że jest to przewaga, którą dostaniemy.

Firma Frontier Economics z Londynu zaproponowała "modelowanie potencjalnego działania elektrolizera i elektrowni". W założeniu sama elektrownia ma być "bardziej elastyczna", co ma się wiązać z dostarczaniem energii elektrycznej w okresach wysokiego zapotrzebowania i wysokich kosztów.