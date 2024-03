Australia obawia się Chin. Rozmieszcza inteligentne miny morskie

Australijski Departament Obrony podkreślił, że decyzja o współpracy z RWM Italia została podjęta po szeroko zakrojonych konsultacjach z interesariuszami z branży w sierpniu 2023 r. Umowa z RWM Italia przewiduje zaś transfer technologii i zdobywanie wiedzy specjalistycznej, przygotowując grunt pod krajową produkcję i konserwację tych min morskich. Dotyczy to potencjalnych partnerstw w zakresie usług elektronicznych, rutynowej konserwacji oraz wykorzystania australijskich materiałów wybuchowych do napełniania i montażu, mających na celu wzmocnienie lokalnego przemysłu obronnego.

Australia kupuje inteligentne miny morskie

Teraz zaś dowiadujemy się, że pierwsza partia inteligentnych min morskich dla Australii - dokładny koszt zakupu całości nie jest ujawniony, ale szacuje się, że zmieści się w przedziale 500 mln do 1 mld dolarów - została już dostarczona i była nawet wykorzystywana podczas ćwiczeń wojskowych. A o czy konkretnie mówimy? O zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach, które można rozmieszczać z łodzi podwodnych, statków i samolotów. Wyróżniają się one też możliwością zdalnej aktywacji i dezaktywacji po rozmieszczeniu, co zapewnia bezpieczny przepływ przyjaznych statków morskich i handlowych wzdłuż dróg wodnych i portów.