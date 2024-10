Awaria systemu BLIK. Miliony klientów bez dostępu do usługi

W środę 16 października mniej więcej od godziny 16:00 użytkownicy BLIK-a z terenu całej Polski zaczęli zgłaszać pierwsze problemy z dostępem do usługi. Okazuje się, że nagła awaria sparaliżowała możliwość korzystania z tej popularnej formy płatności, częściowo dotknięte zostały tym samym także wypłaty gotówki z bankomatów. Dlaczego doszło do problemów i co powinni wiedzieć użytkownicy w obliczu tej sytuacji?

Z informacji przekazanych przez operatora systemu BLIK, czyli Polski Standard Płatności, wynika, że awaria jest tymczasowa i trwają intensywne prace nad jej rozwiązaniem. Na platformie X pojawił się oficjalny komunikat, w którym zapewniono, że wszelkie aktualizacje w zakresie przywracania pełnej funkcjonalności systemu będą przekazywane na bieżąco.

