Awaria ZUS. Nie działa platforma i są problemy z dostępem.

Aktualizacja: strona internetowa ZUS-u ponownie sprawia problemy. Usługi przywrócono do dziania we wtorek po południu, ale w środę z rana ponownie zaczęły występować błędy, co zgłaszają użytkownicy platformy Down Detector. Występują m.in. nieprawidłowości związane z logowaniem się do systemów online. Nie wiadomo, ile potrwa dzisiejsza awaria.

Cyfryzacja różnych usług sprawia, że cieszymy się wygodnym dostępem do różnych rozwiązań drogą internetową i bez konieczności wychodzenia z domu. Gorzej, gdy coś nie działa. Tym razem padło na stronę internetową ZUS-u, którą spotkała awaria. To skutecznie odcięło dostęp do platformy.

Strona ZUS nie działa. Awaria objęła wszystkie systemy

Strona internetowa Zakładu Usług Społecznych przestała działać dziś z rana (po godzinie 9:00), co potwierdzają zgłoszenia internautów w platformie Down Detector. Z raportów wynika, że nie działała witryna ZUS-u oraz systemy elektroniczne wymagające logowania. Część użytkowników skarży się także na dostęp do platformy z poziomu aplikacji.

Awaria trwa od kilku godzin i przybrała duże rozmiary. W wyniku usterki, która dotknęła stronę internetową ZUS-u, przestały działać wszystkie świadczone tutaj usługi cyfrowe. Dotyczy to także możliwości logowania do systemu PUE ZUS/eZUS.

Na chwilę obecną strona główna wczytuje się, choć działa wolno. Możliwości zalogowania się do usług online Zakładu Usług Społecznych nadal nie ma. Serwis logowania nie wczytuje się i w przeglądarce wyświetlana jest pusta plansza. Z tego powodu została utrudniona praca wielu osób, w tym działów kadrowych czy zwykłych obywateli, którzy nie mogą uzyskać informacji o świadczeniach czy złożyć nowych wniosków.

Problemy ze stroną ZUS są natury technicznej

Nie wiadomo, czym spowodowana jest dzisiejsza awaria strony Zakładu Usług Społecznych. Usterki mają naturę techniczną, o czym świadczą problemy z wczytywaniem się poszczególnych elementów. Dokładna przyczyna nie jest znana. Możliwe, że zawinił po prostu człowiek.

Zakład Usług Społecznych nie umieścił na łamach własnych mediów społecznościowych żadnego komunikatu z wyjaśnieniem przyczyn usterki. Nie wiadomo również, ile potrwa awaria oraz kiedy systemy online wrócą do normalnego działania.

