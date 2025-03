Mail od ZUS. Czy na pewno? Jest ostrzeżenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami. Trwa kampania oszustów internetowych, którzy podszywają się pod ZUS, próbując wyłudzić od ofiar dane wrażliwe. Lepiej od razu sprawdzić, czy nie staliśmy się celem ataku. Jak działają oszuści?

- W mailu proszą o aktualizację danych ze względu na problem z przetworzeniem płatności. Wchodząc w podany link otwiera się strona do logowania ezus, a adres strony to "prowebdigital.com.ng". Po zalogowaniu otwiera się okno do wpisania danych karty kredytowej - wyjaśnia ZUS.

Czy ZUS wysyła maile? Po tym łatwo rozpoznać oszustwo

Można łatwo zweryfikować, czy wiadomość pochodzi od ZUS. Przede wszystkim ZUS kontaktuje się poprzez maile jedynie z osobami, które posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych i osobiście wybrali taką właśnie formę kontaktu. "Mail w takim przypadku zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS", podkreśla zakład.

Ponadto ważne jest sprawdzenie adresu, z którego pochodzi wiadomość. Aktualnie oszuści wysyłają maila z nazwą "zus-pl", a w szczegółach wiadomości widnieje adres "kontakt@dentalstudio.krakow.pl". Takie dane od razu powinny zaalarmować odbiorcę.

Co ważne, w przypadku tej kampanii chodzi o wyłudzenie danych do karty bankowej. Tymczasem jak podkreśla instytucja, "ZUS nie kieruje do swoich klientów drogą mailową informacji z prośbami o podanie danych wrażliwych czy o błędnym logowaniu do PUE ZUS, w których zachęca do otwierania plików lub linków".

ZUS nie wysyła do użytkowników maili na temat błędnego logowania do PUE ZUS z prośbą o klikanie linków. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News East News

Oszuści podszywają się pod ZUS. Co robić?

ZUS zaznacza, aby nie reagować na takie wiadomości. Zakład ostrzega, by "w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile ani nie otwierać załączników pochodzących od oszustów". Takie zabiegi ze strony oszustów mają najczęściej na celu zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem albo uzyskanie dostępu do danych wrażliwych i doprowadzenie do kradzieży pieniędzy, lub tożsamości.

- W sytuacji, w której klient ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl - zaznacza ZUS.

"Szczerze o pieniądzach": Cyberbezpieczeństwo i cyfryzacja - dwa priorytety Ernest Bodziuch Polsat News