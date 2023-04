Spis treści: 01 Przerwa w działaniu banków na majówkę

02 Majówka a przelewy bankowe - kiedy dojdą pieniądze?

03 Zmiany w systemie Euro Elixir

04 Czy banki pracują 2 maja?

05 Jak wykonać szybki przelew w weekend i święto?

Przerwa w działaniu banków na majówkę

Majówka podobnie jak inne dni weekendowe to okres dużych zmian w funkcjonowaniu banków - nie tylko w tradycyjnych placówkach, ale również w przypadku bankowości online. Oznacza to, że jeżeli chcecie zrobić przelew i mieć pewność, że dotrze do adresata przed długim weekendem, to najlepiej załatwcie tę sprawę jak najszybciej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa) w dni ustawowo wolne od pracy (weekendy i dni świąteczne) systemy Elixir oraz Euro Elixir będą działać na innych, specjalnych zasadach. Chcąc rozliczyć się z wszelkich płatności i faktur przed majówką, konieczne okaże się wykonanie stosownych transakcji jeszcze dziś - wszystko po to, aby pieniądze dotarły do odbiorców przed weekendem majowym.

Majówka a przelewy bankowe - kiedy dojdą pieniądze?

Standardowo przelewy w systemie Elixir są realizowane w trzech sesjach każdego dnia - przelewy pieniężne i transakcje są wykonywane o godzinach 9:30, 13:00 i 16:00. Mowa jednak o standardowych dniach roboczych. W weekendy (w tym np. w majówkę) zasady te ulegają zmianie.

Zdjęcie Bankowość internetowa i przelewy zaliczą przerwę w działaniu z okazji majówki. / 123RF/PICSEL

Wiemy już, że system Elixir zostanie wstrzymany 1 i 3 maja 2023 roku. Oznacza to, że przelewy wykonywane w czasie majówki będą potrzebowały więcej czasu na dotarcie na wskazany rachunek bankowy. Dla przykładu: jeżeli wykonamy przelew w piątek 28 kwietnia po godzinie 16, to zostanie on zaksięgowany dopiero we wtorek 2 maja o godzinie 9:30.

Taka sama sytuacja nastąpi w obliczu 3 maja, czyli podobnie jak w przypadku 1. dnia tego miesiąca, święta państwowego i dnia ustawowo wolnego od pracy. Jeżeli zlecimy przelew we wtorek 2 maja po godzinie 16, to pieniądze dotrą dopiero w czwartek 4 maja.

Czy przelewy działają w majówkę? Tak wygląda rozkład przerw w działaniu systemów przelewów:

System Elixir - przerwa 1.05 i 3.05

System Euro Elixir - przerwa 01.05

Zmiany w systemie Euro Elixir

Podobne, lecz nie identyczne zmiany będą dotyczyć przelewów w systemie Euro Elixir, czyli wykonywanych przy pomocy waluty Euro. W tym wypadku dniem wolnym od pracy jest jedynie 1 maja, co oznacza, że zastosowanie będzie miała pierwsza z wymienionych zasad - przelewy wykonane w piątek 28 kwietnia po godzinie 16 dotrą dopiero 2 maja.

Od wspomnianego wtorku system Euro Elixir wróci do normalnego funkcjonowania. Wszystko przez to, że 3 maja jest dniem wolnym w Polsce, nie zaś w innych krajach europejskich.

Czy banki pracują 2 maja?

2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym większość placówek bankowych może być otwarta. Warto jednak pamiętać, że mogą one działać w niestandardowych (krótszych) godzinach.

Dla przykładu bank Millenium nie informował o zmianach w działaniu swoich placówek 2 maja, dlatego można sądzić, że będą otwarte standardowo. Co innego w przypadku 3 maja - ta środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Jak wykonać szybki przelew w weekend i święto?

Jeżeli bardzo zależy wam na dokonaniu szybkiego przelewu np. w weekend i święto, to możecie skorzystać z systemu przelewów Express Elixir. Jest to świetna alternatywa dla oczekiwania na transfer pieniędzy do 2 lub 4 maja.

System Express Elixir działa w trybie ciągłym 24 godziny na 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku - nie ma znaczenia, czy dany dzień jest świętem czy dniem wolnym od pracy. Umożliwia on dokonywanie przelewów o dowolnej porze dnia nie tylko w obrębie tego samego banku, ale również pomiędzy różnymi.