Jego miejsce jest w muzeum. To pionier

Jest to o tyle zaskakujące, że jak wspomnieliśmy nie zachowało się zbyt wiele tych komputerów, a do tego rzadko były one eksportowane ze Stanów Zjednoczonych. A co potrafiły? Współpracować z innymi Q1 w ramach sieci, łączyć się z drukarkami i pamięciami na dyskach twardych, a także działać jako terminal komputerowy i wspomagać przetwarzanie tekstu czy wprowadzanie danych.

To całkiem imponujące możliwości jak na maszynę z lat 70. minionego wieku, a wszystko za sprawą procesora Intel 8008. I chociaż aktualnie można znaleźć kluczyki samochodowe, które oferują więcej niż 16 kilobajtów pamięci i szybkości przetwarzania na poziomie 800 kiloherców, to ponad 50 lat temu Q1 był prawdziwym "potworem wydajności".

Polegamy na komputerach w naszej pracy, komunikacji, produktywności i rozrywce, ale bez wczesnych pionierów żadne z nich nie byłoby możliwe. Nie byłoby komputerów PC i Mac, ani telefonów Apple i Android bez Q1 Corporation, Sinclair i Acorn dodaje Neve.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!