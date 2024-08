Bielik v2.2 dostępny. Jak działa polski model językowy nowej generacji?

Bielik v2.2 to aktualna wersja polskiego modelu językowego, który jest rozwijany przez Krzysztofa Ociepę od 2023 r. Jego pierwszą wersją był APT-3 i bazuje na francuskim modelu Mistral-7B. Jakie obecnie możliwości oferuje to rozwiązanie? Sprawdziłem je dzięki projektowi SpeakLeash, którym od 2022 r. kieruje Sebastian Kondracki.

Chat Arena PL w SpeakLeash

Zacznijmy od tego, że Bielik v2.2 został wytrenowany na zbiorze polskich tekstów. Początkowo wykorzystano zaledwie 10% materiałów SpeakLeash. Jednak później było ich już ponad 6 mln stron i zajmowały łącznie 290 GB.

Jeśli chcecie przetestować asystenta Chat Arena PL, to można go znaleźć w sekcji Narzędzia na stronie SpeakLeash.org.pl. Załóżmy, że chcemy stworzyć z użyciem AI krótką bajkę. Ja postanowiłem wykorzystać opcję Bitwa!, która pozwala na wygenerowanie tekstu na podstawie dwóch modeli i następnie można je porównać (nie wiedząc o tym, którymi są).

Poprosiłem też AI o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy Polska jest gościna? Uzyskałem wyniki, które widać poniżej. Bardziej szczegółową odpowiedź dał mi model B. Sprawdzam i okazuje się, że ukrywa się za nią Bielik. Podobnie było w przypadku innych pytań związanych tematycznie z Polską. Spróbujcie tego sami i sprawdźcie, jakie uda wam się uzyskać efekty.

Zdjęcie Bielik to polski model językowy nowej generacji. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Jeśli chcecie uzyskać dostęp do Bielika v2.2, to jest to możliwe w sekcji Bielik vs świat. W tym miejscu można porównać go z innymi dostępnymi (również jego starszymi wersjami). Wystarczy tylko wpisać prompt i następnie na rozwijalnej liście wskazać jeden z pozostałych modeli. Poniżej możecie zobaczyć, jak Bielik poradził sobie z "bajką o Przemku" vs GPT 4o mini.



Zdjęcie "Bajka o Przemku" w wykonaniu modelu Bielik v2.2 vs GPT 4o. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Bielik v2.2 wymagał superkomputerów

Praca tego modelu językowego wymagała wielkiej mocy obliczeniowej. W tym celu skorzystano z pomocy Akademickiego Centrum Komputerowego AGH w Krakowie i wykorzystano superkomputery Athena oraz Helios (o mocy 7,7 petaflopsów i 35 petaflopsów). To pozwoliło na dalszy rozwój Bielika, który coraz lepiej radzi sobie z polskimi tematami.

Co ważne twórcy projektu SpeakLeash zachęcają do dołączenia do społeczności, która zajmuje się dalszym rozwojem Bielika. W ten sposób można będzie wesprzeć rozwój polskiej sztucznej inteligencji. Już teraz projekt ma ponad tysiąc aktywnych uczestników.