Bill Gates zapowiada koniec istnienia Google i Amazonu

Microsoft zbudowany przez Gatesa może zapanować nad światem

Taka technologia już powstaje i nazywa się ChatGPT, który ostatnimi czasy robi prawdziwą furorę na całym świecie. Gdy tylko jego najnowsza wersja ujrzała światło dzienne, w siedzibach Google, Apple czy Amazonu wybuchła panika i obawy o przyszłość. Wyszukiwarka Google to potężne narzędzie, ale nie ma najmniejszych szans z systemami takimi jakie może zaoferować ChatGPT. Po co tracić czas na szukanie potrzebnych wiadomości w wyszukiwarce, gdy można powiedzieć dwa słowa, a asystent głosowy dostarczy tam dokładnie takie informacje, jakich oczekujemy.

Bill Gates nie ujawnił, kiedy dokładnie Google i Amazon mają zniknąć z rynku czy być zdetronizowane przez potężniejsze koncerny, ale nie ukrywa, że jest to kwestia góra 10 lat. Co ciekawe, obecnie intensywnie nad technologiami AI pracuje jego firma, czyli Microsoft, która jest globalnym pionierem w tej materii. Jest to zasługa współpracy z twórcą ChatGPT, czyli organizacją OpenAI. Niedawno Elon Musk zapowiedział, że Tesla włączyła się do gry o tworzenie takich technologii.