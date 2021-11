Za nami jedno z największych zakupowych szaleństw, czyli chiński Dzień Singla obchodzony 11 listopada, podczas którego firmy zajmujące się sprzedażą online zarabiają krocie. I nic dziwnego, skoro od kilku lat “święto" jest już raczej międzynarodowe niż chińskie i trwa nie 24 godziny, ale nawet 11 dni (dla upamiętnienia dwóch jedynek).



Dla przykładu Alibaba, czyli właściciel popularnego AliExpress, co roku chwali się rekordowymi wynikami z tego okresu i nie inaczej jest w 2021 roku, bo łączna wartość sprzedanych towarów (wskaźnik GMV, czyli Gross Merchandise Value) wyniosła tym razem blisko 85 mld dolarów, co oznacza 8% wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Black Friday 2021. Zachowaj czujność podczas zakupów internetowych

Można się więc spodziewać, że w przypadku nadchodzących Czarnego Piątku i Cyberponiedziałku, które wypadają w tym roku odpowiednio 26 i 29 listopada, będzie podobnie (firma Adobe przewiduje, że wartość zakupów online podczas listopadowego okresu wyprzedażowego osiągnie w tym roku rekordowe 910 miliardów dolarów).



Szczególnie że w związku z pandemią koronawirusa nasze zwyczaje zakupowe uległy zmianie i zdecydowanie chętniej niż wcześniej kupujemy w internecie, co pozwala unikać tłumów, kolejek i związanych z nimi frustracji.

Zdjęcie Black Friday i Cyber Monday to raj dla hakerów. Uwaga na zakupy w sieci / 123RF/PICSEL

Nie bez znaczenia jest też fakt, że wszystkie te zakupowe okazje mają miejsce w listopadzie, kiedy duża część z nas zaczyna już myśleć o świątecznych prezentach i zdrowy rozsądek zostawia gdzieś w szufladzie.

Niestety dobrze zdają sobie z tego sprawę hakerzy, dla których listopadowe wyprzedaże są wymarzoną wręcz okazją do działania. To właśnie wtedy mogą liczyć na największe żniwa, a na Black Friday w 2021 roku przygotowują się do tego wyjątkowo starannie, tworząc fałszywe strony, wysyłając zainfekowane maile i próbując nas przekonać do kliknięcia w odpowiednie banery reklamowe, by wykraść nasze dane płatnicze.



Praktycznie co roku, w okresie "świąt e-zakupowych", śledzimy złośliwe strony internetowe związane z zakupami online. Tegoroczne liczby pobiły dotychczasowe rekordy komentuje Omer Dembinsky z Check Point Software.

A przynajmniej tak wynika z analiz zajmującej się cyberbezpieczeństwem firmy Check Point Software, na której blogu znalazł się właśnie bardzo niepokojący wpis. Możemy w nim przeczytać, że w związku z licznymi listopadowymi wyprzedażami w Dniu Singla, Black Friday czy Cyber Monday, cyberprzestępcy zintensyfikowali swoje wysiłki i w ciągu ostatnich sześciu tygodni co tydzień wykrywano średnio ponad 5300 złośliwych stron internetowych związanych z zakupami online, których celem była kradzież danych osobowych, uwierzytelniających lub finansowych, co jest wzrostem o 178% w stosunku do uśrednionych danych z tego roku.



Zdjęcie Tak wygląda jedna z fałszywych stron sprzedających torebki marki Michael Kors - Check Point / materiały prasowe

Wygląda też na to, że w 2021 roku działania hakerskie opierają się o dwa główne trendy. Pierwszym są ogromne, sięgające nawet 85%, fałszywe rabaty na towary luksusowe, a konkretniej torebki i akcesoria znanej marki Michael Kors, a drugim podszywanie się pod Amazon, którego popularność nieustannie rośnie. Te ostatnie praktyki zaobserwowano ostatnio m.in. w Japonii, ale eksperci ostrzegają, że będą pojawiać się w tym miesiącu na całym świecie i wykorzystywać różne popularne platformy zakupowe, w zależności od regionalnej rozpoznawalności.



Strategia hakerów polega na wykorzystaniu ekscytacji konsumenta po wyświetleniu wyjątkowego rabatu. Zachęcamy klientów, aby uważali na te wyjątkowe okazje podczas zakupów w Czarny Piątek i Cyber Monday Ostrzegają eksperci Check Point Software.

Zakupy w sieci. 5 zasad, o których musisz pamiętać

W związku z tym Check Point Software przygotowało kilka porad dla wszystkich osób szykujących się na szał zakupów w Black Friday i Cyber Monday, które warto mieć na uwadze i to nie tylko teraz, ale przy okazji każdych zakupów w sieci: