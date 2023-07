Spis treści: 01 Dlaczego mam słaby zasięg w telefonie?

02 Ustaw automatyczny wybór operatora

03 Włącz tryb samolotowy - to działa!

04 Co to jest Wi-Fi Calling?

05 Stara karta SIM to słaby zasięg

Dlaczego mam słaby zasięg w telefonie?

Powody słabego zasięgu w telefonie mogą być różne. Najczęściej wynika to ze zbyt dużej odległości od masztu telekomunikacyjnego, lub wielu przeszkód utrudniających przepływ sygnału. Z oczywistych względów podejście do wieży telefonicznej nie musi być jedynym rozwiązaniem.

Jest na szczęście kilka sposobów, które pomogą nam w poprawieniu zasięgu swojego telefonu, lub obejściu tych ograniczeń. Jeżeli musimy wykonać ważny telefon lub wysłać SMS, nic nie stoi na przeszkodzie, aby z nich skorzystać. To bardzo ułatwi nam życie w trudnych sytuacjach, gdy telefon niekoniecznie chce się łączyć z siecią.

Ustaw automatyczny wybór operatora

W niektórych przypadkach dostępny jest automatyczny wybór operatora, przez co telefon wybierze takiego dostawcę, który oferuje w danym momencie najlepszy zasięg. Nasze urządzenie sprawdzi, które z dostępnych połączeń ma najlepszy zasięg i połączy się z danym operatorem.

Warto upewnić się, czy aby na pewno takie rozwiązanie nie będzie w naszym przypadku dodatkowo płatne. Z reguły nie powinno być jednak problemu. Automatyczny wybór operatora znajdziemy w ustawieniach telefonu dotyczących połączeń i sieci komórkowych.

Włącz tryb samolotowy - to działa!

Tryb samolotowy kojarzy nam się z wyłączeniem wszelkich sieci i połączeń wykonywanych przez nasz telefon. Nie możemy wtedy korzystać z sieci komórkowej, wysyłać ani odbierać wiadomości czy wykonywać połączeń. Jak w takim razie ma to się do poprawienia zasięgu naszego telefonu? Chodzi o ponowne połączenie z siecią, które tym razem może być lepszej jakości.

Może okazać się, że gdy mamy słaby zasięg w telefonie, nasz telefon nie korzysta z optymalnego połączenia. Spróbujmy włączyć tryb samolotowy (np. na kilkanaście sekund) i wyłączyć go. Wtedy nasz telefon ponownie nawiąże połączenie, które tym razem może być lepsze. Alternatywnie, możemy zrobić reset telefonu. Pomaga on nie tylko w usprawnieniu działania podzespołów i systemu, ale również nadajnika, który odpowiada za łączność urządzenia.

Co to jest Wi-Fi Calling?

Możliwe, że część z nas nie korzystała z tej funkcji i nie do końca wie, jak działa. Wi-Fi Calling to nic innego, jak możliwość dzwonienia i wysyłania wiadomości przez telefon za pomocą sieci Wi-Fi. Ta pozwala nam zastąpić połączenie z siecią operatora i jest przydatna np. wtedy, gdy mamy dostęp do Wi-Fi, a nasz telefon ma słaby zasięg. Może to być choćby podczas podróży pociągiem, który jest wyposażony w taką sieć.

Co ważne, z Wi-Fi Calling możemy korzystać z dowolnego miejsca na świecie. To przydatna rzecz również na wakacjach, gdy chcemy skontaktować się z bliskimi bez wydawania pieniędzy na drogie połączenia międzynarodowe. Jak skorzystać z Wi-Fi Calling? Sprawdź, czy twój telefon ma taką opcję i użyj naszego poradnika.

Stara karta SIM to słaby zasięg

Warto sprawdzić, czy aby na pewno nasza karta SIM jest w dobrym stanie. Może być tak, że z danego numeru i operatora korzystamy od bardzo dawna. Kartę SIM wymienialiśmy np. wiele lat temu gdy potrzebny był mniejszy rozmiar do nowego telefonu, a od tego czasu nie sprawdzaliśmy, czy wszystko z nią w porządku. Nawet z pozoru dobra karta może powodować problemy.

Powstające mikrorysy czy inne uszkodzenia mechaniczne negatywnie wpływają na jakość połączenia z siecią operatora. Kartę SIM łatwo wymienimy w punkcie usługodawcy, dlatego nie będzie problemu w uzyskaniu nowej. Warto sprawdzić tę ewentualność, gdyż może powodować problemy z zasięgiem naszego telefonu.