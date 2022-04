Naukowcy od dawna ostrzegają, że w pewnym momencie - mniej odległym, niż się nam wszystkim wydaje - będziemy zmuszeni do dużego ograniczenia lub wręcz rezygnacji z klasycznej hodowli bydła mięsnego. Dlaczego? Powodów jest wiele, ale wśród najważniejszych wymienia się zanieczyszczanie środowiska, zajmowanie cennego miejsca oraz zasobów (głównie wody), a także kwestie zdrowotne. Oznacza to, że powinniśmy myśleć o alternatywach, jak tzw. mięso roślinne lub mięso kultywowane w laboratorium.

Roślinny substytut albo mięso z laboratorium

Wydaje się, że ubiegły rok przyniósł przełom w obu tych dziedzinach, bo w sklepach, restauracjach i cateringach dietetycznych coraz powszechniej dostępne są roślinne odpowiedniki mięsa, a badacze nie ustają też w wysiłkach, by dostarczyć na nasze stoły mięso wyhodowane w laboratorium - to ma już za sobą pierwsze testy restauracyjne, wydaje się więc, że jesteśmy na dobrej drodze.

Do tej pory nikt nie mówił jednak głośno o hodowaniu w ten sposób bardziej mięsa bardziej egzotycznego niż kurczak czy wołowina, tj. z lwa, tygrysa, zebry i innych zwierząt, a skoro taki proces produkcji nie przyczynia się do cierpienia zwierząt, to pole do popisu jest naprawdę duże. Pierwsze kroki w tym kierunku poczynił właśnie startup Primeval Foods, który dostał już wszystkie niezbędne certyfikaty i pozwolenia, więc londyńczycy już niedługo będą mogli spróbować burgerów z lwa, steków z tygrysa czy sushi z zebry i to w lokalnych restauracjach z gwiazdką Michelin.



Zdjęcie Steki z tygrysa? Już niedługo w restauracjach z gwiazdkami Michelin / Primeval Foods / materiały prasowe

Mięso in vitro bierze prawdziwe mięso - kurczaka, wołowinę czy jagnięcinę i produkuje prawdziwe mięso, bez konieczności zabijania zwierząt. Z pojedynczej komórki możesz stworzyć nieograniczoną ilość mięsa bez antybiotyków, bez wylesiania ara ziemi tłumaczył jakiś czas temu Josh Tetrick, założyciel i CEO firmy Eat Just.

Hodowla laboratoryjna pozwala więc chronić środowisko, zasoby wody, eliminuje cierpienie zwierząt, a także nadmierne spożywanie antybiotyków przez ludzi spożywających nafaszerowane nimi mięso.



Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Primeval Foods, taki rodzaj hodowli zużywa 7-45% energii mniej niż klasyczna (w Europie), towarzysząca procesowi emisja gazów cieplarnianych spada o 78-96%, zajęcie terenu o 99%, a zużycie wody o 82-96%.



Na pierwszy rzut oka same zalety, a jakieś minusy? Produkcja nie odbywa się jeszcze na masową skalę, więc produkty przez jakiś czas z pewnością będą po prostu drogie, a do tego dopiero po dłuższym czasie będzie można ocenić, czy hodowla laboratoryjna faktycznie przynosi takie korzyści środowiskowe.



Pozostaje też kwestia podejścia konsumentów, dla dużej części których “mięso z probówki" wciąż brzmi niejadalnie, ale może nietypowa strategia Primeval Foods i chęć spróbowania egzotycznego mięsa to zmieni.