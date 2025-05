CarPlay Ultra wnosi poziom integracji iPhone'ów z samochodami na zupełnie nowy poziom. Kierowcy otrzymują do dyspozycji znacznie więcej funkcji niż dotychczas. Zapewniają one głębszą integrację z pojazdem . W nowej platformie można liczyć m.in. na informacje o ciśnieniu w oponach czy sterowaniu klimatyzacją, a jest tego znacznie więcej.

Niestety, na razie CarPlay Ultra to platforma dla bogatych. Apple ogłosiło premierę nowego systemu we współpracy z marką Aston Martin i to w jej nowych autach debiutuje to rozwiązanie. Z czasem software ma trafić także do wybranych pojazdów marek Hyundai, Kia oraz Genesis.