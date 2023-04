Cash App to taki zagraniczny Blik. Co to za aplikacja i jak działa?

Spis treści: 01 Co to jest Cash App?

Co to jest Cash App?

Cash App to popularna aplikacja od Block, Inc. oferująca usługi z zakresu finansów, która jest dostępna w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pierwotnie, bo od 2015 roku, była znana pod nazwą Square Cash. Chociaż funkcjonalność aplikacji Cash App jest rozbudowana, to największą popularnością cieszą się przekazy pieniężne pomiędzy użytkownikami.

Szczególnie charakterystycznym elementem aplikacji Cash App jest tzw. $cashtag. To unikalna nazwa użytkownika (można ją zmienić tylko dwa razy), której używa się do wskazania adresata przelewu pieniężnego. Można również wykorzystać adres e-mail lub numer telefonu.

Czas oczekiwania na taki przelew wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dostępny jest również przelew natychmiastowy, od którego pobierana jest prowizja w wysokości 1,5% kwoty.

Inne opcje na Cash App

O ile przelewanie pieniędzy od jednej do drugiej osoby jest praktycznie najistotniejszym elementem aplikacji, to ta oferuje również kilka innych rozwiązań. Można wśród nich wymienić dostęp do bankowości elektronicznej i podłączenie do konta Cash App własnej karty debetowej, którą uprzednio da się spersonalizować.

Wówczas Cash App pozwala na dokonywanie przelewów bankowych, opłat za wszelkie usługi czy rachunki, jak również na wypłaty w bankomatach. Słowem, świat finansów i rozporządzania gotówką jest dostępny w jednym programie mobilnym. Na tym jednak nie koniec.

Od 2018 w aplikacji Cash App dostępne jest również kupowanie, sprzedawanie i przesyłanie kryptowaluty Bitcoin. Użytkownicy mogą natychmiastowo kupować tokeny lub przesyłać je między sobą, z pominięciem czasu oczekiwania związanego z wykorzystywaniem procedury Blockchain. Co istotne, dostępny jest tylko Bitcoin - nie ma planów wprowadzenia innych kryptowalut do aplikacji.

Ostatnim ważnym elementem funkcjonalności aplikacji Cash App jest inwestowanie na giełdzie. Ta funkcja została uruchomiona w 2020 roku dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i pozwala na kupowanie papierów wartościowych o wartości minimum 1 dolara amerykańskiego. Całość opiera się na takich warunkach, jak giełda - stąd też m.in. godzinowe ograniczenia w wykonywaniu akcji, co jest związane z zamykaniem i otwieraniem parkietu giełdowego. Podobną funkcjonalność posiada np. Revolut.

Cash App w Polsce?

Oficjalnie aplikacja Cash App dostępna jest jedynie dla mieszkańców USA i Wielkiej Brytanii, choć można próbować zalogować się na nią przy pomocy VPN - funkcje będą jednak mocno ograniczone i sam program będzie w zasadzie bezużytecznym. Warto jednak pamiętać, że niemal bliźniacze rozwiązania są dostępne w Polsce w oficjalnych usługach.

Przy pomocy Blik możemy wykonywać natychmiastowe przelewy na konta bez konieczności ponoszenia opłat, a całość powiązana jest z naszym własnym kontem bankowym. Chcąc inwestować czy łatwo kupować kryptowaluty, możemy zainteresować się Revolutem.