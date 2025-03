Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. Polskie wojsko idzie w AI

Jak wynika z deklaracji MON, posiadają one zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze, po ofensywne. Jego dowództwo odpowiada również w resorcie obrony narodowej za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT.

Zresztą jest to także realna potrzeba, bo jak dowiadujemy się z oświadczenia prasowego, aktualnie mówimy o średnio o 5 tysiącach ataków na nasze sieci wojskowe rocznie, czyli statystycznie dochodzi do jakiegoś dosłownie co dwie godziny. W polskim wojsku potrzebne są więc wyspecjalizowane jednostki do "ochrony przed skompromitowaniem sieci i ujawnieniem wrażliwych informacji".