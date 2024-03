Do wprowadzenia takiego pomysłu konieczna będzie odpowiednia inwestycja. Restauracje Wendy's mają zostać wyposażone w nowoczesne wyświetlacze, które prezentowały będą menu wraz ze zmieniającymi się pozycjami i cenami. Szacuje się, że koszt całego przedsięwzięcia wyniesie około 30 milionów dolarów, a jego start planowany jest na 2025 rok. Wyobraźcie sobie to - idziecie do knajpy na ulubiony zestaw za dwie dyszki, a ten niespodziewanie drożeje - można się zdenerwować, prawda? Z podobnego założenia wyszli internauci.

Wendy's znienawidzone w jeden dzień

Nie trzeba było wielu dni, aby fala gorzkich słów pod adresem sieci rozlała się w internecie. Internauci szybko doszli do wniosku, że taka polityka oznacza jedno. Ceny będą rosnąć, gdy popyt na kanapki wzrośnie, co samo w sobie jest oburzające. Mowa przecież o burgerach, a nie akcjach giełdowych - chyba żaden restaurator nie wpadł na pomysł, aby niejako "karać" klientów za to, że tłumnie odwiedzają jego przybytek i na dodatek muszą dłużej czekać na swoje zamówienie.