Interesting Engineering donosi, że chińskie organy regulacyjne zapowiedziały dużym firmom technologicznym, by publicznie nie oferowały usług ChatGPT. Portal powołuje się na raport Nikkei Asia. Według dostępnych informacji kilka chińskich spółek obecnie pracuje nad własnymi wersjami chatu i jak twierdzą, niedługo platformy zostaną upublicznione.

Czy dojdzie do całkowitego zablokowania witryny ChatGPT w Państwie Środka? W latach 2009-2010 Pekin zablokował Google, YouTube, Twittera, czy Facebooka, a w latach 2018-2019 bana dostał Reddit, i nawet Wikipedia. Organy regulacyjne poinformowały największe platformy w kraju, aby nie oferowały dostępu do ChatGPT. Ponadto firmy będą musiały się zgłosić do urzędów przed uruchomieniem jakichkolwiek usług podobnych do ChatGPT.

Oficjalnie ChatGPT nie jest dostępny w Chinach, jednakże poszczególni użytkownicy mogli mieć do niego dostęp za sprawą sieci VPN. Bardziej podstawowe wersje chatbotów wykorzystujących sztuczną inteligencję były dostępne za pośrednictwem aplikacji społecznościowej Tencent WeChat, jednakże z powodu presji regulacyjnej kilka z tych usług zostało zawieszonych.