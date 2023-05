ChatGPT wymyślił wyroki sądu. Prawnik ma poważne kłopoty

Ostatnie miesiące to nieustające pasmo popularności generatywnej sztucznej inteligencji, szczególnie w postaci ChatGPT. Trudno oprzeć się wrażeniu, że dosłownie wszyscy korzystają z tego narzędzia i wręcz głupio samemu nie spróbować, szczególnie kiedy możemy oszczędzić sobie trochę pracy. Z takiego założenia wyszedł pewien nowojorski prawnik, któremu przyjdzie jednak słono za to zapłacić, a co gorsze... najpewniej karierą, a nie dolarami.

ChatGPT niczym najlepszy bajkopisarz

Jak informuje The New York Times, prawnik Steven Schwartz z kancelarii prawnej Levidow, Levidow and Oberman niedawno zwrócił się do chatbota OpenAI o pomoc w napisaniu opinii prawnej w jednej ze spraw. Jego kancelaria pozwała kolumbijskie linie lotnicze Avianca w imieniu Roberto Maty, który twierdził, że został ranny podczas lotu na międzynarodowe lotnisko im. Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku (uderzony wózkiem w kolano). Kiedy linia lotnicza zwróciła się do sędziego federalnego o oddalenie sprawy, prawnicy złożyli 10-stronicowy raport, w którym argumentowali, dlaczego pozew powinien być kontynuowany.