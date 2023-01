Chcesz kupić Windowsa 10? Lepiej się pospiesz - wkrótce zniknie ze sklepów

Dawid Szafraniak Technologia

Windows 10 to jeden z najlepszych systemów operacyjnych dostępnych na rynku, jak i w całym historycznym portfolio Microsoftu. Jeżeli ktoś z was nie miał okazji się z nim zaznajomić, to zostało mu niewiele czasu. Firma zapowiedziała, że lada moment software zostanie wycofany ze sprzedaży. Macie czas do końca miesiąca!

Zdjęcie Windows 10 zakończy swój żywot. Microsoft wycofuje oprogramowanie ze sprzedaży. / 123RF/PICSEL