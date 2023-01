Smartfon Billa Gatesa. Współzałożyciel Microsoftu wybrał azjatycką markę

Dawid Szafraniak Technologia

Wydawać by się mogło, że Bill Gates jak na osobę utożsamianą z Microsoftem przystało, na co dzień korzysta ze smartfonów tej firmy. Nic bardziej mylnego. Znany miliarder nosi przy sobie urządzenie zupełnie innego producenta. Choć amerykańska firma chce przekonać konsumentów do swojej linii Surface Duo, to jej założyciel wybrał markę inną, bardziej popularną markę.

Zdjęcie Bill Gates wyjawił, z jakiego smartfona korzysta na co dzień. / AFP