Zużyte baterie uwalniają toksyczne substancje, które zanieczyszczają glebę i wodę, a wydobycie nowych surowców, jak lit czy kobalt, prowadzi do niszczenia ekosystemów i wyczerpywania zasobów naturalnych. Odpowiedź na te wyzwania znaleźli chińscy naukowcy, którzy opracowali bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną metodę recyklingu baterii litowo-jonowych , eliminującą potrzebę stosowania agresywnych kwasów.

Zużyte baterie litowo-jonowe zawierają cenne metale, jak lit, nikiel, kobalt czy mangan, które można ponownie wykorzystać do produkcji nowych akumulatorów. Jednak obecnie stosowane metody recyklingu polegają na użyciu silnych kwasów lub amoniaku, co wiąże się z ryzykiem skażenia środowiska i powstawaniem niebezpiecznych odpadów.

Zespół badaczy z Central South University w Changsha, Guizhou Normal University oraz National Engineering Research Center of Advanced Energy Storage Materials opracował proces działający w neutralnym odczynie pH, co znacznie ogranicza emisję szkodliwych substancji i poprawia bezpieczeństwo procesu. Kluczowe były dwa pomysły: wykorzystanie mikrobaterii, które rozkładają materiały akumulatorowe oraz zastosowanie glicyny, która pomaga odzyskiwać metale w sposób przyjazny dla środowiska.

Glicyna - klucz do zrównoważonego recyklingu

Glicyna, powszechnie występujący aminokwas, pełni w tym procesie kluczową rolę. Działa jak naturalny „chwytacz” jonów metali, takich jak lit, nikiel, kobalt i mangan, zapobiegając ich łączeniu się w niepożądane związki. Dodatkowo glicyna stabilizuje odczyn roztworu, utrzymując neutralne pH, co czyni cały proces znacznie bezpieczniejszym w porównaniu z tradycyjnymi metodami opartymi na kwasach.

Co ciekawe, pozostały po ekstrakcji metali roztwór glicyny nie jest odpadem, lecz może być wykorzystany jako nawóz. To oznacza, że proces ten nie generuje toksycznych produktów ubocznych, a każdy jego element przyczynia się do zrównoważonego gospodarowania zasobami.