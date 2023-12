Type 625E - chiński niszczyciel dronów

Type 625E to zestaw artyleryjsko-rakietowy, który jest samobieżny i posiada zdolność rażenia celów na krótkim zasięgu. Standardowy wersja wykorzystująca pociski przeciwko celom latającym poradzi sobie z wrogim sprzętem na wysokości od 15 do 5000 metrów z zasięgiem rażenia do 10 kilometrów. Sam może przemieszczać się dzięki konfiguracji kół i napędu 8x8.

Główne uzbrojenie nowoczesnego Type 625E to działko przeciwlotnicze SPAAG i cztery wyrzutnie rakiet, które zostały zamontowane na podwoziu pojazdu. Ten jest dodatkowo wyposażony w 6-lufowe działo kalibru 25mm (działko Gatlinga), wykorzystujące amunicję 25 x 287mm ale to nie koniec. Na wyposażeniu pojazdu znajdują się też 4 rakiety ziemia-powietrze krótkiego zasięgu.

Lista uzbrojenia, jak i ćwiczenia przeprowadzone przez chińską armię pokazują, jak bardzo wszechstronny jest to sprzęt. Type 625E został stworzony po to, aby zapewniać ochronę przed różnymi typami uzbrojenia, które mogą być stosowane na polu bitwy. Wóz poradzi sobie z nisko latającymi helikopterami, niektórymi typami samolotów, pociskami rakietowymi, czy, przede wszystkim, dronami nieprzyjaciela. To zresztą jego główna zaleta, o czym informowali producenci na targach Zhuhai Air Show 2022.