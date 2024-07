Chiński robo-pies nie tylko na froncie. Teraz w roli przewodnika dla niewidomych

Sześcionożny robo-pies opracowany przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju wykorzystuje kamery i czujniki do działania i identyfikowania sygnałów drogowych, a jego czas reakcji wynosi obecnie mniej niż sekundę. I jest przy tym naprawdę niezły w rozpoznawaniu głosu swojego podopiecznego, bo jego obecny współczynnik dokładności rozpoznawania głosu wynosi ponad 90 procent.

Pomaga mu to szybko i prawidłowo reagować na instrukcje głosowe osób niedowidzących i je rozumieć. Według naukowców dzięki sprytnej dwukierunkowej komunikacji robot może jednocześnie wydawać polecenia głosowe i przekazywać w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat swojego otoczenia i chodu.

Robo-pies dla każdego

To naprawdę dobre wieści, bo mowa o kraju, gdzie klasyczni psi przewodnicy nie mają lekko - na blisko 20 mln osób niewidomych przypada nieco ponad 400 psów przewodników. Co więcej, zwierzęta towarzyszące to w Państwie Środka stosunkowo nowa koncepcja, więc do miejsc pracy, restauracji czy innych miejsc publicznych może być łatwiej wejść z robo-psem niż kudłatym labradorem.