Bo chociaż istnieją też inne programy "zachowania" życia oparte na sztucznej inteligencji, autorzy Eternos.life przekonują, że tylko on ma wystarczającą "intuicję", aby rozumować jak człowiek, skutecznie wybierać obszar informacji, a nawet go rozwijać. A jak to później będzie działać? Wyjaśnia to sam Bommer, a mianowicie gdy sztuczna inteligencja chce odpowiedzieć na pytanie, "udaje się" do chmury, gdzie jest cała wiedza, którą jej zostawiono.

Porady, historie, a może wiersz?

Algorytm wybiera pasujące fragmenty i łączy je w całość, którą słyszy rozmówca. Mężczyzna przekonuje w podcaście "Contronz This", że kosztuje to ogrom pracy, ale było warto, bo zrobił to wszystko dla najbliższych. Co więcej, przyznaje też, że cały proces przyniósł mu pocieszenie i zbliżył go do synów, którzy mieli okazję usłyszeć opowieści i ciekawostki z życia ojca, o których wcześniej nie mieli pojęcia.

Jak opowiadał też we wspomnianym programie, rok wcześniej podczas jednej z rozmów z żoną usłyszał od niej, że najbardziej będzie jej brakowało tego, że będzie mogła do niego przyjść, zadać pytanie, a on usiądzie i "spokojnie wyjaśni jej świat", więc motywacja do działania była duża.

Co ciekawe, chociaż obecnie jego sztuczna inteligencja składa się wyłącznie z głosu i słów, kiedy odpowiednia technologia będzie dostępna, będzie go można również zdigitalizować w formacie wideo. Mężczyzna liczy na to, że dzięki temu lepiej poznają go choćby jego małe wnuki, co w innych okolicznościach nie byłoby możliwe.

Jeśli napiszesz swoje wspomnienia, nie będzie to życie wieczne. Więc postrzegam to bardziej jako narzędzie, prawda? Chcę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. A potem mnie już nie ma... I chcę, żeby kolejne pokolenia odziedziczyły po mnie jak najwięcej mojego doświadczenia i wiedzy wyjaśnia.