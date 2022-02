Mobile AppOstazja: „Przed wyruszeniem w objęcia Szatana musisz zebrać ekwipunek”

Twórcy urządzeń mobilnych już wiele lat temu zrezygnowali z otwieranych klapek w telefonach. Dzisiejsze smartfony są szczelnie zamknięte i ciężko jest je otworzyć bez specjalistycznych narzędzi. Z większością usterek trzeba lecieć od razu do serwisu. Niestety, brak możliwości samodzielnej wymiany baterii połączony z faktem, że wraz z użytkowaniem następuje jej degradacja, powoduje, że czasem powerbank jest jedynym sposobem, by smartfon nie umarł nam w trakcie dnia.

Jaką pojemność powinien mieć powerbank, by wystarczył do codziennego użytkowania i nie zawiódł podczas dłuższej podróży? 5000 mAh zwykle umożliwia jedno pełne ładowanie, a trzeba pamiętać, że i w tym przypadku z biegiem czasu bateria traci swoją żywotność. Dużo rozsądniejszym wyborem było by już kupno powerbanka o pojemności 10000 mAh, lecz trzeba zdać sobie sprawę z tego, że wraz z pojemnością baterii, rośnie również rozmiar urządzenia.

Reklama

Wideo youtube

Chiński YouTuber, Handy Geng stworzył powerbanka o pojemności 27 milionów mAh. Może i traci on na mobilności, lecz z pewnością ciężko jest go rozładować. W nagranym filmiku, Handy Greg w humorystyczny sposób przedstawia sytuację, w której kupił nowego powerbanka, lecz gdy pokazał go znajomym, okazało się, że Ci mają większe baterie przenośne. To zmotywowało go do stworzenia gigantycznego powerbanka.

Co prawda, najważniejsza część, czyli bateria została przez niego zamówiona, lecz całą resztę, wliczając w to obudowę, łączenia i przewody, wykonał samodzielnie. Cała konstrukcja swoim designem imituje wygląd standardowych powerbanków, jest po prostu o wiele większa. Do baterii można podpiąć kilkadziesiąt urządzeń mobilnych jednocześnie, a sam YouTuber zapewnia, że będzie ona w stanie w pełni naładować pięć tysięcy smartfonów z baterią o pojemności 3000 mAh.

Hendy Geng postarał się również, by powerbanka nadal można było transportować. Chociaż urządzenie jest wielkie, ciężkie i nieporęczne, zamontowane kółka umożliwiają przesunięcie go w inne miejsce.