Księżyc ma cenne zasoby, które można wydobyć i następnie dostarczyć na Ziemię. Doskonale wiedzą o tym Chiny, których zainteresowanie Srebrnym Globem w ostatnich latach bardzo wzrosło. Świadczą o tym misje, które zrealizowało Państwo Środka, w tym bardzo udana Chang'e 6 z tego roku. Rodzi się jednak pytanie: jak niewielkim kosztem dostarczać materiały pozyskane na naturalnym satelicie Ziemi?

Chiny mają pomysł na wysyłanie zasobów z Księżyca na Ziemię

Naukowcy Państwa Środka mają propozycję rozwiązania, które pozwoli na dostarczanie zasobów z Księżyca na Ziemię. W tym celu chcą wykorzystać "magnetyczną wyrzutnię obrotową". Na czym polega to rozwiązanie?

Ma to być specjalny wyrzutnik, który będzie w stanie dostarczać zasoby z powierzchni Księżyca na naszą planetą. System ma działać na podstawie energii słonecznej oraz jądrowej. Wiemy, że ma ona być odzyskiwalna w ponad 70 proc.

Zasada działania ma być zbliżona do rzutu młotem. Specjalne kapsuły towarowe z materiałem z Księżyca będą rozpędzane poprzez ruch obrotowy i następnie wyrzucane z powierzchni Srebrnego Globu, skąd polecą w kierunku Ziemi. Ma to odbywać się z użyciem 50-metrowego ramienia, które będzie rozkręcane przez 10 minut, co ma pozwolić na osiągnięcie prędkości ucieczki z Księżyca.

Naukowcy z Szanghaju twierdzą, że ich rozwiązanie nie tylko będzie skuteczne, ale też tanie. Mała grawitacja na Księżycu sprawi, że taki system nie ma potrzebować wiele energii. Koszty szacuje się na około 10 proc. względem obecnie znanych rozwiązań.

Zasobem jest księżycowy hel-3

Oczywiście Chiny zwracają uwagę w szczególności w kierunku jednego zasobu na Księżycu, którym jest hel-3. Na Srebrnym Globie jest go dużo i może on zostać użyty w roli paliwa do produkcji energii elektrycznej.

Chińscy naukowcy twierdzą, że zaledwie 20 ton tego cennego pierwiastka może zaopatrzyć cały kraj w energię na rok. W księżycowej glebie jest bardzo dużo helu-3. Szacuje się, że mógłby on zasilić całą planetę nawet przez tysiąc lat. Problem jest jednak w wydobyciu i dostarczeniu go na Ziemię. Stąd też pomysł chińskiej wyrzutni magnetycznej, która może pozwolić na zrealizowanie planu.