Księżyc jest jeden. W przeszłości Ziemia mogła mieć ich więcej

Ziemski Księżyc jest jeden. Mars ma już dwa naturalne satelity, a kolejne planety Układu Słonecznego posiadają ich po kilkadziesiąt każda. Czy jednak Ziemia miała w przeszłości zawsze tylko jeden księżyc? Wygląda na to, że niekoniecznie.

Reklama

Ziemski Księżyc powstał w wyniku kosmicznego kataklizmu

Zacznijmy od tego, jak powstał Księżyc, który znamy dziś. Najpopularniejsza teoria mówi o tym, że jest to część naszej planety, która została wyrwana kilka mld lat temu, gdy Układ Słoneczny dopiero się formował. Wtedy (ok. 4,5 mld lat temu) w Ziemię miał uderzyć inny duży obiekt, który rozmiarami przypominał Marsa.

Tak potężne zderzenie z Ziemią sprawiła, że część planety została wyrwana i potem uformował się Księżyc. Czy jednak rzeczywiście tylko jeden? Część naukowców uważa, że mogło być ich więcej.

Ziemia mogła mieć inne księżyce

Księżyc, który powstał około 4,5 mld lat temu, kiedyś znajdował się znacznie bliżej Ziemi. Naukowcy szacują, że nasz satelita był wtedy oddalony od planety o około 19135 km, co stanowi równowartość 1,5 jej średnicy. Dziś Srebrny Glob znajduje się średnio 384,4 tys. km od nas, ale każdego roku oddala się o około 3,8 cm.

Następnie mamy orbitę Księżyca wokoło Ziemi, która jest nachylona o 5 stopni w stosunku do orbity okołosłonecznej planety. Kiedyś miało to być co najmniej 10 stopni. Zmiany, które później nastąpiły, miały miejsce w odległości około 7,5-krotności średnicy Ziemi. Obecnie Srebrny Glob znajduje się na orbicie będącej 30-krotnością średnicy planety.

Podczas wczesnych etapów formowania się Układu Słonecznego było znacznie więcej mniejszych ciał i szczątków niż obecnie. Stephen Lepp, astrofizyk z Uniwersytetu Nevady dla Space.com

To podpowiada, że Ziemia w bardzo wczesnym okresie mogła mieć więcej naturalnych księżyców, które były mniejsze lub podobnych obiektów. Ewentualnie był to dysk na orbicie polarnej Srebrnego Globu oraz planety, który wpłynął na obecną orbitę Księżyca.

Chociaż może być trudno udowodnić, że wokół układu Ziemia-Księżyc znajdował się materiał polarny, to jednak nasuwa się możliwość powstania długoterminowych stabilnych księżyców polarnych w układach egzoplanetarnych. dodaje Lepp

Wyniki badań naukowców zostały opublikowane na łamach Astrophysical Journal.