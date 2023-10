Spis treści: 01 Częstotliwość odświeżania - co to?

02 Telewizor a liczba klatek na sekundę

03 Czy warto kupić telewizor 100/120Hz?

Częstotliwość odświeżania - co to?

Częstotliwość odświeżania to jeden z głównych parametrów telewizora, który jest wyrażany wartością Hz. Liczba Hz, czyli herców informuje nas o tym, ile obrazków jest w stanie wyświetlić ekran w ciągu sekundy. Jak dobrze wiemy, monitory, telewizory czy ekrany smartfonów wyświetlają daną liczbę obrazów (klatek) w ciągu 1 sekundy, dzięki czemu możemy obserwować ruch i dynamikę.

Co w przypadku telewizora oznacza większa liczba Hz? Im wyższa wartość tego parametru, tym więcej klatek zostanie wyświetlonych w ciągu sekundy, a obraz będzie płynniejszy. Większa dynamika obrazu jest pożądana w przypadku grania w gry wideo czy też po to, aby same wrażenia z oglądania były lepsze. Jak prezentuje się standard częstotliwości odświeżania na rynku?

Telewizor a liczba klatek na sekundę

Obecnie standardem jest odświeżanie ekranu telewizora na poziomie 60 klatek na sekundę. To typowa, ale dobra wartość. Pozwala bez problemu cieszyć się płynnym obrazem podczas oglądania telewizji, seriali czy grania w gry wideo - nawet na konsolach nowej generacji. Nie jest to jednak jedyna opcja, na którą możemy zdecydować się podczas zakupu nowego ekranu.

Na rynku bez trudu znajdziemy telewizory z odświeżaniem 120Hz. Oznacza to, że w ciągu 1 sekundy ekran wyświetlić może aż 120 obrazków składających się na płynny ruch. Taka wartość idealnie sprawdzi się podczas grania w gry wideo czy przy oglądaniu filmów np. na YouTube obsługujących taką wartość. Nie oznacza to jednak, że każdy obraz będzie wyświetlany lepiej. Te, które nagrano w mniejszej liczbie klatek siłą rzeczy nie skorzystają z takiej możliwości.

Czy warto kupić telewizor 100/120Hz?

Stojąc przed wyborem telewizora warto upewnić się, czy dany model będzie spełniał nasze wymagania. Dlatego należy dokładnie zastanowić się, do czego taki ekran będzie nam służyć. Jeżeli jesteśmy fanami platform streamingowych, oglądania telewizji czy filmów, dobry telewizor 50/60Hz w zupełności nam wystarczy. Wtedy warto skupić się na innych parametrach, jak wierne odwzorowanie kolorów, tryby HDR czy ostrość obrazu.

Te czynniki nadal są istotne w przypadku zakupu telewizora 100/120Hz, jednak wyższa częstotliwość odświeżania obrazu to świetna rzecz dla np. graczy. Nowoczesne konsole do gier wideo obsługują wyświetlanie gier w wyższych częstotliwościach. Dodatkowe klatki wpływają pozytywnie na rozgrywkę. Mimo to, przed zakuper telewizora do gier trzeba sprawdzić, czy ekran ma odpowiednie do takiej zabawy parametry. Mowa m.in. o czasie reakcji.