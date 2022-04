Co tam Bitcoin, Facebook przygotowuje... Zuck Dolce!

Czyżby Mark Zuckerberg uznał, że to już najwyższy czas, by to jego podobizna przyozdobiła amerykańskie dolary? Nie do końca, ale wygląda na to, że wciąż nie porzucił swoich ambicji w temacie produktów finansowych i szykuje kolejną cyfrową rewolucję.

Meta wprowadzi na swoje platformy Zuck Dolce?/Meta 123RF/PICSEL