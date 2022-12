Co zrobić ze starym odtwarzaczem Blu-Ray? Można przerobić go na mikroskop!

Blu-Ray jako mikroskop

Często zdarza się, że po latach od zakupu sprzęt elektroniczny leży na dnie szafy lub strychu i zbiera kurz, nie przydając się do niczego. Niektóre z takich urządzeń można wykorzystać i jednocześnie nadać im zupełnie nową młodość. W przypadku odtwarzaczy Blu-Ray mowa nawet nie o zabawce czy gadżecie, a o całkiem poważnym urządzeniu.

Wideo youtube

YouTuber podpisujący się nickiem Doctor Volt postanowił wykorzystać stary odtwarzacz Blu-Ray i przy jego pomocy skonstruować w pełni funkcjonalny skanujący i laserowy mikroskop. Jak się nad tym zastanowić, to cały proces jest niezwykle sensowny. Przecież napędy Blu-Ray czy DVD same w sobie działają niczym mikroskopy.

Reklama

Niedrogi mikroskop laserowy dla każdego?

Działanie laserów w przypadku dysków Blu-Ray polega na odczytywaniu zapisanych na nich informacji. Odbywa się to poprzez odbijanie się lasera od powierzchni i przekazywanie informacji zapisanych na danym formacie — jedynek i zer. Jeżeli chodzi o laser Blu-Ray (o niebieskim kolorze, zbliżonym do fioletowego), spektrum odczytu można znacząco poszerzyć poza skalę wartości zero-jedynkowych.

Wideo youtube

Tak też postąpił wspomniany Doctor Volt. Przy użyciu kilku części z odtwarzacza oraz dodatkowych plastikowych elementów pochodzących najpewniej z drukarki 3D, złożył on działający i funkcjonalny mikroskop laserowy. Są jednak pewne ograniczenia, wynikające stricte z zastosowanej technologii.

Wynika ona z napędu stosowanego w przypadku odtwarzaczy Blu-Ray. Oglądana próbka przesuwana jest z miejsca na miejsce i skanowana, a finalny obraz składa się z 16 129 pomiarów, tworzących siatkę 127 na 127. Ostateczny obraz jest najpierw skalowany, przez co w efekcie posiada format 512 na 512 pikseli.

Cyfrowe badanie mikroświata

Skoro mowa o mikroskopie laserowym, to przyda się również odpowiedni program do obsługi nowopowstałego urządzenia. W tym przypadku autor zastosował przeglądarkowy interfejs użytkownika napisany w Javie. To za jego pomocą możliwe jest sterowanie mikroskopem, edytowanie prędkości działania czy poprawianie ostrości obrazu.

Rezultat pracy mikroskopu nie jest oczywiście idealny, daleko mu do pełnoprawnych i profesjonalnych urządzeń wykorzystywanych w pracy naukowej czy laboratoriach. Z drugiej strony, jest on w stanie przebić swoim przybliżeniem to, co oferuje standardowy mikroskop optyczny.

No i kwestia ceny. Składa się na nią w zasadzie tylko koszt zakupu używanego odtwarzacza Blu-Ray ze sprawnie działającym napędem. Koszt nowego urządzenia ze sklepowej półki to w przypadku niektórych modeli zaledwie 200 złotych, rynek wtórny pozwoli na zaoszczędzenie jeszcze części tej sumy.