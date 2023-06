Cyberbezpieczeństwo Polski w budowie. Co planują politycy?

W ramach tegorocznej edycji forum CYBERSEC w Katowicach zorganizowano debatę o cyberbezpieczeństwie naszego kraju. Czy Polska jest gotowa do stawienia czoła wyzwaniom rodem z XXI wieku? Zdania co do tego są podzielone, choć pomysły polityków nie różnią się znacząco.

Zdjęcie Cyberbezpieczeństwo Polski na CYBERSEC 2023. / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL