CYBERSEC EXPO & FORUM 2025. Największe targi cyberbezpieczeństwa w naszym regionie.

To wyjątkowy moment w naszej historii. W tym roku koncentrujemy się na tworzeniu platformy, która łączy innowatorów, liderów biznesu i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, umożliwiając im prezentację rozwiązań, które kształtują cyfrową przyszłość Europy. CYBERSEC 2025 to coś więcej niż konferencja – to miejsce, gdzie spotykają się wizje i technologie, aby wspólnie budować bezpieczniejszą przyszłość. Naszym celem jest nie tylko analiza zagrożeń, ale przede wszystkim wyznaczanie kierunków rozwoju i wspieranie przedsiębiorstw w adaptacji do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń