Cybertruck na drogach jeszcze przed świętami. Tesla ogłosiła ważny termin

Cybertruck to futurystyczne auto, które na drogach będzie można zobaczyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Po latach opóźnień Tesla podała ostateczny termin związany z realizacją zamówień dla pierwszych klientów. Nastąpi to pod koniec listopada. Wtedy Cybertruck zacznie trafiać do wybranych kierowców.

Zdjęcie Cybertruck - najnowszy elektryczny pojazd firmy Tesla / materiały prasowe