To przełom! Ładujesz akumulator 10 min i jedziesz 1200 km

Jak donosi Financial Times, drugi co do wielkości producent samochodów na świecie, jest w trakcie realizowania planu wprowadzenia do 2025 roku samochodów z zaawansowanymi akumulatorami półprzewodnikowymi. Toyota opracowała sposób na uproszczenie procesu produkcji materiałów do tych akumulatorów, co zdaniem producenta pozwoli mu dostarczyć pojazdy elektryczne o zasięgu około 1200 km, które naładujemy w zaledwie 10 minut.

1200 km na jednym 10-minutowym ładowaniu? Biorę!

I jeśli koncern faktycznie jest choćby bliski osiągnięcia tych wyników, możemy mieć do czynienia z prawdziwą rewolucją na rynku samochodów elektrycznych - taką, która może w końcu skłonić kierowców do poważnego zastanowienia się nad przesiadką.