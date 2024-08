Spis treści: 01 Co to jest kod QR?

02 Jak odczytać kod QR?

03 Jak zeskanować kod QR?

Co to jest kod QR?

Kody QR, znane jako Quick Response (szybka odpowiedź), to dwuwymiarowe kody graficzne, które umożliwiają błyskawiczne przekazywanie informacji za pomocą specjalnych czytników. W przeciwieństwie do tradycyjnych kodów kreskowych, które są liniowe i jednokierunkowe, kody QR zapisują dane zarówno w pionie, jak i w poziomie, dzięki czemu mogą pomieścić znacznie więcej informacji. Te charakterystyczne kwadratowe kody, składające się z czarnych i białych modułów, mogą zawierać różnorodne dane — od prostych adresów URL po skomplikowane informacje kontaktowe czy dane geolokalizacyjne.

Pierwotnie zaprojektowane w 1994 roku przez japońską firmę Denso Wave, kody QR miały wspomagać zarządzanie logistyką w przemyśle i transporcie. Ich zdolność do szybkiego odczytu i bezbłędnej identyfikacji towarów szybko przyciągnęła uwagę różnych sektorów, co zaowocowało ich szerokim zastosowaniem w życiu codziennym. Dziś kody QR można spotkać niemal wszędzie: na produktach, w reklamach, na przystankach autobusowych, a nawet na wizytówkach i w menu restauracyjnym.

Kody QR zyskały popularność głównie ze względu na swoją wszechstronność i łatwość użycia. Wystarczy smartfon z aparatem i odpowiednią aplikacją, aby w ciągu kilku sekund odczytać zawarte w nich informacje. Użytkownicy mogą szybko otworzyć stronę internetową, zapisać kontakt w telefonie, a nawet połączyć się z siecią Wi-Fi bez konieczności ręcznego wpisywania danych. Dzięki temu kody QR stały się niezastąpionym narzędziem w marketingu, logistyce oraz wielu innych dziedzinach życia.

Jak odczytać kod QR?

Odczytanie kodu QR jest procesem niezwykle prostym i szybkim, który można przeprowadzić za pomocą nowoczesnego smartfona. Większość współczesnych telefonów posiada wbudowaną funkcję skanowania kodów QR, dostępną bezpośrednio w aplikacji aparatu. Aby zeskanować kod, wystarczy uruchomić aparat i skierować obiektyw na kod QR, nie trzeba przy tym wykonywać zdjęcia ani używać dodatkowych przycisków. Aparat automatycznie rozpozna kod i wyświetli powiadomienie z zawartą w nim informacją, np. linkiem do strony internetowej, wizytówką kontaktową, czy danymi logowania do sieci Wi-Fi.

Dla tych, którzy używają starszych modeli telefonów lub urządzeń bez wbudowanej funkcji skanowania, dostępne są liczne aplikacje umożliwiające odczytanie kodów QR. Wystarczy pobrać jedną z wielu dostępnych aplikacji do skanowania kodów z App Store lub Google Play, zainstalować ją na urządzeniu, a następnie uruchomić aplikację i skierować kamerę na kod. Aplikacja działa analogicznie do wbudowanej funkcji aparatu, automatycznie odczytując QR i prezentując zawarte w nim informacje.

Oprócz smartfonów, kody QR można również odczytywać za pomocą komputerów, laptopów czy tabletów wyposażonych w kamerę internetową. W takim przypadku konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania do skanowania kodów. Po zainstalowaniu programu i uruchomieniu go kamera urządzenia działa jak skaner, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do zapisanych w kodzie danych.

Jak zeskanować kod QR?

Skanowanie kodu QR na urządzeniach mobilnych, zarówno z systemem Android, jak i iOS, stało się niezwykle prostym procesem, który można wykonać w ciągu kilku sekund. Na obu platformach najprostszym sposobem na zeskanowanie kodu QR jest użycie wbudowanej aplikacji Aparat. Wystarczy uruchomić aplikację, a następnie skierować obiektyw telefonu na kod QR. Aplikacja automatycznie rozpozna kod i wyświetli na ekranie odpowiednie powiadomienie lub etykietę, informującą o dostępnych działaniach. W przypadku urządzeń z Androidem, po dotknięciu etykiety, zawartość kodu QR zostaje skopiowana do schowka, skąd można ją wkleić w dowolnej aplikacji, na przykład w przeglądarce internetowej, aby otworzyć zapisany w kodzie adres URL.

Podobnie działa to na urządzeniach z systemem iOS. Po skierowaniu obiektywu na kod QR, iPhone automatycznie rozpozna kod i wyświetli na ekranie powiadomienie z informacją o zawartości kodu. Użytkownik może bezpośrednio otworzyć link lub inną zawartość kodu, dotykając powiadomienia na ekranie. Co więcej, jeśli użytkownik nie zdąży zareagować na powiadomienie, zostanie ono przeniesione do Centrum powiadomień, gdzie można je znaleźć i otworzyć później. Dzięki temu proces skanowania kodów QR na obu platformach jest nie tylko szybki, ale także intuicyjny i dostępny bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji.

