Czechy przygotowują się do przekazania Ukrainie nowoczesnego satelity do obserwacji Ziemi, który będzie w stanie pracować w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze dnia. To pierwsze tego typu wsparcie w historii i symboliczny, ale też bardzo praktyczny gest solidarności, który może znacząco wzmocnić zdolności obronne Ukrainy.

Czesi murem za Ukrainą

Jak podkreśla czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, projekt jest dowodem zarówno wysokiego poziomu rozwoju czeskiego sektora kosmicznego (mają nad nim pracować czołowe czeskie firmy mające doświadczenie w budowie małych statków kosmicznych), jak i trwałego zaangażowania Pragi we wsparcie ukraińskiej suwerenności.

Świadczy to nie tylko o doskonałości technologicznej czeskich firm w jednym z najbardziej wymagających sektorów, ale także o naszym nieustającym wsparciu dla Ukrainy

Rozwiń

To symboliczna współpraca

Satelita, który ma zostać wyniesiony na orbitę w ciągu roku, będzie wyposażony w zaawansowany system obserwacyjny, łączący radar SAR, optyczne i radiacyjne sensory oraz monitorowanie widma częstotliwości radiowych. Dzięki temu Ukraina zyska możliwość prowadzenia ciągłego nadzoru nad powierzchnią Ziemi, również nocą i przy dużym zachmurzeniu.

To nie tylko przełomowy krok technologiczny, ale i symboliczny, bo Czechy jako pierwszy kraj w Europie przekazują Ukrainie narzędzie o tak dużym znaczeniu wywiadowczym i operacyjnym. Jak podkreślił szef czeskiej dyplomacji Jan Lipavský, "przekazanie satelity to inwestycja w przyszłość Ukrainy, jej cyfrową odporność i bezpieczeństwo całej Europy".

Projekt jest częścią rządowego programu odbudowy Ukrainy i rozwija współpracę rozpoczętą na mocy memorandum między czeskim Ministerstwem Transportu a Państwową Agencją Kosmiczną Ukrainy. W przyszłości satelita może stać się częścią konstelacji urządzeń, która pozwoli jeszcze dokładniej monitorować sytuację na polach walki, granicach i infrastrukturze krytycznej.

Warto przypomnieć, że w kwietniu tego roku Czechy pochwaliły się własnym sukcesem w tej dziedzinie - wojskowy satelita SATurnin-1 rozpoczął przesyłanie zdjęć z orbity, wykonując nawet 100 obrazów Ziemi dziennie. To właśnie jego technologie mają stanowić podstawę dla urządzenia, które wkrótce trafi do Kijowa.

"Wydarzenia": Eksplozja w szkole. Zawiniła bateria telefonu Polsat News