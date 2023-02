Cztery światła na sygnalizacji drogowej. To będzie rewolucja

Białe światło zwiększy przepustowość skrzyżowań

Naukowcy z North Carolina State University przeprowadzili serię symulacji komputerowych. Okazało się, że dodanie białego światła do sygnalizacji będzie najlepszym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem, by połączyć możliwości systemów autonomicznych i ludzkich kierowców.

Białe światło ma zwiększyć przepustowość skrzyżowań. Pojazdy autonomiczne mogą bezustannie wymieniać pomiędzy sobą ogromne ilości informacji o swoim otoczeniu. Naukowcy tłumaczą, że mogą jednocześnie ruszać, przyspieszać czy hamować. Tymczasem najsłabszym ogniwem jest ludzki kierowca, który często zbyt wolno reaguje, co generuje niepotrzebne przestoje, a nawet korki.

W ubiegłym roku minęło równie 100 lat od debiutu pierwszej sygnalizacji świetlnej sterowanej automatycznie. Zestaw, który nie wymagał obsługującego go człowieka zadebiutował w 1922 roku w Houston. Naukowcy z USA pragną wprowadzić w życie nową generację sygnalizacji drogowej, która będzie spełniała wymogi dzisiejszych realiów coraz popularniejszych pojazdów autonomicznych. Zanim to jednak nastąpi, odbędą się jeszcze testy na normalnych drogach. Jeśli przebiegną one pomyślnie, to możemy spodziewać się sporej rewolucji na drogach.