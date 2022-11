Dron MD-22 został stworzony przez CAS Institute of Mechanics i Guangdong Aerodynamic Research Academy. Uważany jest on za "kosmiczną platformą testową technologii hipersonicznych".

UAV ma prawie 11 m długości i około 4,5 m szerokości. Maksymalny zasięg tego urządzenia ma wynosić aż 8 000 km, a masa startowa to 4 000 kg. Według dostępnych informacji "UAV byłby wykorzystywany głównie do weryfikacji technicznej i praktyki naukowej in situ (w kosmosie) promów kosmicznych".

Maszyna ma być kompatybilna z innymi systemami i samolotami, które rozwijają prędkość do Mach 7. Ponadto może startować w sposób autonomiczny lub poprzez start rakiety. Według szacunków ma wytrzymywać przeciążenie 6G w "warunkach średniej i wysokiej prędkości".

Niestety, jak na razie wiadomo tylko tyle - szczegółowa specyfikacja utrzymywana jest w tajemnicy. Część ekspertów już teraz uważa, że MD-22 może być podstawą do produkcji samolotów szóstej generacji. Z kolei media podkreślają, że Chiny narzuciły szybkie tempo w rozwoju technologii hipersonicznych, wyprzedzając swoich zachodnich konkurentów. Jak donosi Eurasiantimes, Chiny podczas międzynarodowych targów Zhuhai Air Show przygotowują się do zaprezentowania szeregu nowoczesnych dronów. Do tej pory przedstawione zostały "oszałamiające wizualizacje" chińskich myśliwców J-20, śmigłowce Z-20, oraz koncepcje szóstej generacji myśliwców.

Trzeba podkreślić, że USA pracuje nad własnym hipersonicznym dronem Stratolaunch Talon-A, który ma wspierać badania i rozwój systemów hipersonicznych, w tym w zakresie samolotów i pocisków. Ponadto inżynierowie z tego kraju podjęli już kroki w przekształceniu samolotów Block 20 i 30 RQ-4 Global Hawk w systemy hipersoniczne.