Od początku agresji Rosji na Ukrainę to właśnie drony odgrywają kluczową rolę w wojnie. Pozwalają nie tylko obserwować z powietrza pole walki i lokalizować cele dla artylerii, ale także są w stanie zrzucać z powietrza granaty na pozycje zajmowane przez żołnierzy.

W ostatnich tygodniach zmorą mieszkańców ukraińskich miast są "drony kamikadze", czyli amunicja krążąca Shahed-136 produkcji irańskiej. Aby je skutecznie zwalczać, Ukraińcy opracowali specjalny pojazd do zestrzeliwania bezzałogowców.



Ten niezwykły wóz bojowy stworzyli żołnierze z ukraińskiej Mikołajewskiej Gwardii Narodowej. Na samochodzie terenowym typu "pick-up" zamontowali dwa połączone ze sobą karabiny maszynowe PCT o kalibrze 7,62 mm. Jest to wersja karabinu stosowana na czołgach i pojazdach typu BWP, które stanowią podstawę wyposażenia armii rosyjskiej. Wiele z tych pojazdów jest porzucanych przez Rosjan, więc jest ich pod dostatkiem.



Karabin maszynowy PKT w tej wersji nie posiada mechanizmu spustowego typowego dla broni ręcznej. Ukraińcy wykorzystali to, aby stworzyć skuteczną broń do walki z dronami. Oba karabiny maszynowe zostały ze sobą połączone i strzelają jednocześnie. Żołnierz ma przed sobą jeden celownik przeciwlotniczy i jeden spust. Potem wystarczy jedynie namierzyć wrogiego drona i posłać w jego kierunku serie pocisków.

Gwardia Narodowa Ukrainy pochwaliła się, że nowy wóz bojowy już zniszczył trzy rosyjskie drony Shached-136.



Gwardziści Nikołajewa stworzyli instalację z karabinami maszynowymi PKT do niszczenia wrogich dronów. Aby nowa broń była mobilna karabiny zostały zainstalowane na pickupie. Trzy drony Shached-136 zostały już dzięki temu zestrzelone fragment raportu ukraińskiej Gwardii Narodowej

Irańskie drony Shahed-136 przekazane armii rosyjskiej Shahed-136 to groźna broń potrafiąca przenosić ładunki wybuchowe o masie do 50 kg. Na szczęście Ukraińcy dostrzegli ich słabą stronę. Drony-kamikadze lecą z prędkością ok. 185 km/h, czyli bez problemu można je dostrzec na niebie. Ze względu na duży hałas silnika spalinowego z dwupłatowym wirnikiem, Shahed-136 jest słyszany nawet z odległości kilku kilometrów. To umożliwiało obrońcom Ukrainy zestrzelenie go z pomocą broni ręcznej, w tym pistoletów i karabinów automatycznych. Ukraińcy chwalą się, że każdego dnia likwidują ok. dziesięciu ukraińskich dronów. Dzięki nowej broni te statystyki na pewno się poprawią.