Czy Spotify działa offline? Słuchanie muzyki bez internetu

Spotify to popularna aplikacja do streamingu muzyki. Jak sama nazwa wskazuje, do działania potrzebuje połączenia z internetem. Możemy jednak korzystać z apki bez sieci. Wystarczy, że wykorzystamy do tego pewną funkcję konta premium.

Zdjęcie Jak słuchać Spotify bez internetu? / 123RF/PICSEL