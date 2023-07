Czy to normalne, że telefon jest gorący podczas ładowania?

Telefon nagrzewa się podczas ładowania. To niepokoi wielu użytkowników smartfonów, którzy zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje. Problem pojawia się, gdy obudowa jest tak gorąca, że parzy w dłonie. Co zrobić, żeby schłodzić telefon?

Zdjęcie